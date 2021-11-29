Школы Мурманска изменят расписание уроков из-за полярной ночи

Новый режим призван снизить нагрузку на детей в непростое время года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На основании постановления главного санитарного врача по Мурманской области, со 2 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года в школах Мурманска будет действовать измененное расписание уроков.

Причина тому - полярная ночь, которая совсем скоро накроет регион. Новый режим призван снизить нагрузку на детей в непростое время года.

Согласно новому графику, уроки будут начинаться на полчаса позже - в 9.00, а не в 8.30. Также на 5 минут сократятся учебные занятия - с 45 до 40 минут. Об этом говорится в приказе за подписью директора средней школы №49 и депутата Совета депутатов города Мурманска Юрия Гугина.

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