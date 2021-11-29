Двух парней из Ловозера будут судить за убийство, кражу и поджог

Оба парня были не раз судимы. Фото: vk.com/sumurm

Сразу под три уголовные статьи попали 24-летний и 26-летний жители Ловозера. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, парням инкриминируют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью группой лиц), ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба), ч. 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба), ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище).

Куролесить молодчики стали ровно год назад, в ночь с 28 на 29 ноября. Выпили, взяли машину и стали кататься по Ловозеру. Решили прихватить в компанию третьего, поехали за ним в гаражи, но приятеля там не оказалось.

- Когда молодые люди выезжали с территории гаражного городка, то заметили двух мужчин 33 и 45 лет, чинивших снегоходы. Один из обвиняемых заговорил с одним из мужчин, между ними начался конфликт, обвиняемый избил потерпевшего. Второму потерпевшего также начали бить. В результате обвиняемые нанесли мужчинам многочисленные удары руками и ногами, а также клинком охотничьего ножа, молотком и прикладом ружья в области головы и туловища. Жертвы скончались на месте. Установлено, что один из потерпевших являлся переводчиком с саамского языка, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Но и этого молодчикам показалось мало. Они забрали двигатель от чужого снегохода и телефон одного из потерпевших. Подумав, что так их не найдут, они облили гараж бензином и подожгли. Но благодаря показаниям свидетелей и оперативно-розыскным действиям их все равно задержали. Свою вину они признали частично. Оба парня были не раз судимы, в частности, 26-летний северянин имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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