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Общество28 ноября 2021 17:44

В Мурманской области зафиксировали первые -30 этой осени

Обычно такие холода случаются уже в декабре
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области морозы до -30.

В Мурманской области морозы до -30.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Календарная осень в Мурманской области еще не закончилась, а кажется, что зима уже наступила. В последние дни в регионе стоят холода. И впервые в этом сезоне Заполярье отметило -30.

- Давненько мы его не отмечали в ноябре, обычно это был декабрь. Прояснившееся небо продолжило выхолаживать воздух, к 12 часам 28 ноября 2 метеостанции отметили -30. Это аэропорт в Мурмашах и Верхнетуломский (-30,6), - отмечает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: новая рабочая неделя также начнется с холодов. Потепление ожидается в начале декабря.

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