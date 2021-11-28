Мурманская область стала лидером среди остальных регионов по программе "Гектар Арктики"

Мурманская область опередила другие регионы по показателям программы "Гектар Арктики".
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В августе стартовал прием заявок на программу "Гектар Арктики", первые полгода документы в Мурманской области принимают только от местных жителей, а с января 2022 - от всех желающих.
На данный момент в регионе насчитывают свыше 3 тысяч заявлений на получение земельных участков.
- Это больше, чем на территории всех вместе взятых регионов, где реализуется программа. Мы бьем все рекорды и прогнозы. 96 участков уже предоставлены. Каждый третий участок оформлен, каждый второй находится на кадастровом учете, - отметил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: первый прошедший кадастровый учет земельный участок по «Гектару Арктики» находится в Верхнетуломском.
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