Александр Градский на концерте в Мурманске: "Многие в мои годы говорят: «Это мой последний тур»"

Александр Градский умер 28 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

28 ноября остановилось сердце известного композитора и певца, символа шоу "Голос" Александра Градского. Накануне его госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, врачи боролись за жизнь маэстро, но он умер, не приходя в сознание.

В последний раз Александр Градский приезжал в Мурманск в 2014 году. После этого закрутили дела в собственном театре и разные проекты, в том числе "Голос". Хотя певца звали на празднование 100-летия Мурманска. Но оказалось, что у северян это была последняя возможность увидеть маэстро вживую на заполярной сцене.

- Многие в мои годы говорят: "Этой мой последний тур", хотя потом еще работают лет 10-12... У меня так получается, что вряд ли будет возможность ездить — в Москве у меня открылся театр. Там придется торчать с утра до ночи, поэтому хорошо, что вы все собрались. До мая я проеду более 40 городов. Мурманск стал в этом списке вторым. Москва станет последней — пусть там получат то, что от меня останется, - полушутя полусерьезно обратился тогда Александр Борисович к залу.

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