Стартовал последний день голосования в конкурсе "Северянин года"

До окончания конкурса "Северянин года" осталось меньше суток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже около недели длится конкурс "Северянин года", который проводит "Комсомольская правда"-Мурманск".

Напомним, мы номинировали шесть человек, который в 2021 году воплотили проекты, сделавшие жизнь в Мурманской области лучше. Но выбираете, кто будет носить звание "Северянин года", вы, наши уважаемые читатели.

Сегодня, 28 ноября, последний день, когда можно проголосовать. В полночь на 29 ноября мы остановим конкурс и подведем итоги.

Узнать больше о номинантах и поддержать их можно по ссылке.

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