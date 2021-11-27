В Кольском районе Opel столкнулся с грейдером, пострадали два человека

Водитель Opel наехала на барьерное ограждение, от удара машина по инерции столкнулась с грейдером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 27 ноября в Кольском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека.

- По предварительной информации, около 10.00 в районе 1413 километра автодороги Р-21 "Кола", водитель Opel наехала на барьерное ограждение, от удара машина по инерции столкнулась с грейдером, который производил уборочные работы. В ДТП водитель и пассажир иномарки получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В госавтоинспекции напоминают водителям, что по Мурманской области сохраняется сильный мороз, возможен туман, а на дорогах сильная гололедица. Главное - сохранять безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

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