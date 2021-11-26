Прогноз погоды в Мурманске и области на 27, 28 ноября 2021 года: до -30 градусов, местами снег

28 ноября температура воздуха существенно не изменится. Фото: Олег ФИЛОНОК

На выходных жителям Мурманской области стоит сильнее утепляться перед выходом на улицу. В регионе сохраняются сильные морозы.

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. 27 ноября ожидается переменная облачность, местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -18 - 23, при прояснениях -25 - 30 градусов. Днем -13 - 18, местами -20 - 25 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

28 ноября температура воздуха существенно не изменится.

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