В Мурманской области подорожали рыба, мука и вермишель

В Мурманске мука выросла в цене. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждую неделю Мурманскстат публикует данные, какие продукты больше всего подорожали и подешевели в регионе. Для сравнения берут магазины в Мурманске, Апатитах и Северморске.

- С 16 по 22 ноября наибольшее снижение цен произошло на свежую белокочанную капусту (на 4,5%), морковь (на 3,4), картофель (на 2,7), репчатый лук (на 2,4), яблоки (на 1,1), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,5%), - сообщили в органе статистики.

А вот больше всего выросли в цене мороженая неразделанная рыба (на 2,8%), пшеничная мука (на 1,5), вермишель (на 1,2), подсолнечное масло (на 1,0), черный байховый чай, пищевая поваренная соль (на 0,7), куриные яйца, гречневая крупа (на 0,6%).

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