За сутки в Мурманской области 235 человек заболели коронавирусом

На лечении остается 16 655 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 26 ноября 2021 года, за последние сутки 235 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 85 656 человек, количество летальных исходов - 2528 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+113, всего 40 847), Кандалакшский район (+31, всего 6419) и Североморск (+23, всего 7461).

Выздоровели 66 473 северянина, на лечении остается 16 655 пациентов.

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