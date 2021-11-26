Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Рекомендуется ограничить время пребывания на улице. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманскую область нагрянули сильные морозы. Об ухудшении погодных условий северян предупреждают в региональном МЧС.

- По данным мурманского гидрометцентра, в течение двух суток - 26 и 27 ноября по Мурманской области ожидается холодная погода с температурой воздуха -25-30 градусов. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в спасательном ведомстве.

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, на время непогоды воздержаться от выхода на природу.

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