50-летнего жителя Апатитов ждет суд за убийство соседки

Апатитчанин уже ранее был судим за убийство. Фото: vk.com/sumurm

Следователи Апатитов завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ "Умышленное причинение смерти другому человеку".

- По версии следствия, вечером 2 сентября этого года домой к обвиняемому зашел знакомый, чтобы пригласить того в бар. Беседуя, гость сообщил приятелю, что его соседка украла у него банковскую карту. Когда мужчины вышли из квартиры, злоумышленник сказал, что догонит знакомого и зашел к соседке. Последняя на претензии о краже стала отрицать данный факт и оскорблять мужчину. Тот разозлился, взял лежавший на столе кухонный нож и три раза ударил им 53-летную женщину в область грудной клетки, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Затем мужчина вышел на улицу, догнал своего знакомого. По пути в бар он выбросил нож в кусты. Когда приятели распивали алкоголь в баре, знакомый злоумышленника нашел якобы украденную карту в своем кармане. После этого мужчина рассказал ему о том, что убил соседку.

Апатитчанин полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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