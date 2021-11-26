В Мурманск завезли зараженную цветочным трипсом китайскую капусту

Наличие опасного вредителя подтвердили результаты экспертизы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ноябре специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели совместную проверку с другими надзорными органами и выявили зараженные овощи.

В ходе мероприятия на плодоовощных складах индивидуальных предпринимателей в Мурманске в китайской (пекинской) капусте специалисты выявили карантинный объект – западный цветочный трипс. Наличие опасного вредителя подтвердили результаты экспертизы.

В региональном Россельхознадзоре уточнили, что зараженную продукцию решено уничтожить.

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