Андрей Чибис выразил соболезнования губернатору и жителям Кузбасса по трагедии в шахте «Листвяжная»

Андрей Чибис обратился к Сергею Цивилёву с просьбой от лица северян передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис направил в адрес главы Кузбасса Сергея Цивилёва телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

- Шахтерский труд тяжел и опасен, это занятие для настоящих мужчин. И тем больнее, когда такие люди – профессионалы, труженики, чьи-то отцы, мужья, сыновья, – уходят из жизни в расцвете лет. Трагедия на «Листвяжной» отозвалась в сердцах всей страны. Мы не можем вернуть к жизни погибших шахтеров и горноспасателей, но мы в силах разделить с Кузбассом его боль, поддержать Вас и Ваших земляков в этот тяжелый час, – говорится в тексте телеграммы.

Андрей Чибис обратился к Сергею Цивилёву с просьбой от лица северян передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.

Напомним: утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, под землей находились 285 человек. Погибли 52 человека – 46 шахтеров и 6 горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России.

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