Водителю из Апатитов придется заплатить 230 тысяч рублей за наезд на ребенка

Решение суда в законную силу еще не вступило. Фото: Артем КИЛЬКИН

Апатитский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску родителя, который просил взыскать компенсацию морального вреда с водителя, наехавшего на его ребенка.

- Установлено, что автовладелец, двигаясь задним ходом, совершил наезд на ребенка в зоне парковки общего пользования, в результате чего причинил вред здоровью несовершеннолетнего, который проходил длительное стационарное и амбулаторное лечение в связи с полученными травмами, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд удовлетворил исковые требования законного представителя ребенка на сумму 230 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

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