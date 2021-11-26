В ДТП в Карелии погиб 58-летний житель Мурманской области

Авария произошла днем 25 ноября. Фото: vk.com/gibddkareliya

25 ноября в Карелии произошло смертельное ДТП, в котором погиб житель Мурманской области.

- В 12.50 на 671 километре федеральной автодороги «Кола» (Сегежский район) произошел съезд автомобиля в кювет. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Avensis при обгоне не справился с управлением, автомобиль занесло, он съехал в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - сообщили в ГИБДД Республики Карелии.

В ДТП от полученных травм скончался 58-летний водитель Toyota, житель Мурманской области. Его 23-летний пассажир, житель Воронежской области, госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru