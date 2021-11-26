Геннадий Степахно: "Отдайте отель "Губернский" КПРФ"

Депутат предложил передать "Губернский" партии, как было в советские годы. Фото: kprf-murman.ru

На заседании Мурманской областной Думы 25 ноября был поднят вопрос о приватизации 7 объектов, в том числе здания бывшей гостиницы "Шахтер" и отеля "Губернский" в Мурманске.

Депутат и член фракции КПРФ Геннадий Степахно предложил передать "Губернский" партии, как было в советские годы.

- Обидно, что транжирим бывшее партийное имущество. И это была бы неплоха память о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который жил там, когда вручал Орден Ленина и золотую звезду города-героя, - отметил Геннадий Степахно. - Когда-то вместе с филармонией он был одним комплексом партийного центра.

Он добавил, что отель при большом потоке туристов Мурманск убыточен отчасти потому, что в нем больше нет завтраков.

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