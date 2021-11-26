Геннадий Степахно: "Отдайте отель "Губернский" КПРФ"

Депутат предложил передать "Губернский" партии, как было в советские годы. Фото: kprf-murman.ru
На заседании Мурманской областной Думы 25 ноября был поднят вопрос о приватизации 7 объектов, в том числе здания бывшей гостиницы "Шахтер" и отеля "Губернский" в Мурманске.
Депутат и член фракции КПРФ Геннадий Степахно предложил передать "Губернский" партии, как было в советские годы.
- Обидно, что транжирим бывшее партийное имущество. И это была бы неплоха память о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который жил там, когда вручал Орден Ленина и золотую звезду города-героя, - отметил Геннадий Степахно. - Когда-то вместе с филармонией он был одним комплексом партийного центра.
Он добавил, что отель при большом потоке туристов Мурманск убыточен отчасти потому, что в нем больше нет завтраков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru