Круглый стол "КП"-Мурманск": об электронных больничных и пособиях, выплатах медработникам

Трансляция начнется в 12.00 26 ноября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сегодня, 26 ноября в 12.00, «КП»-Мурманск» проведет круглый стол «Заполярье 20.XXI: виртуальный мир социальных услуг и выплат ФСС».

Участие в нем примут специалисты регионального отделения Фонда социального страхования, Министерства здравоохранения Мурманской области и Центра социальной поддержки города Мурманск. Они расскажут о новшествах работы ФСС в 2022 году, как произойдет переход на систему использования только электронных больничных, как проходят выплаты медработникам, которые работают с коронавирусом, какие выплаты можно оформить, не выходя из дома, и т.д.

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Трансляция начнется в 12.00 26 ноября.

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