Бывший зам. начальника Фонда капитального ремонта приговорен к 7 годам колонии за коммерческий подкуп

На его имущество стоимостью в 19 миллионов рублей наложили арест. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский суд Мурманска огласил приговор бывшему заместителю директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юрию Аракельяну.

Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняли по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в особо крупном размере).

- 11 ноября 2019 года подсудимый в здании городского делового центра «Меридиан» в Мурманске получил от заинтересованного лица первую часть денежного вознаграждения в размере 350 000 рублей от общей суммы коммерческого подкупа в 1,26 миллиона рублей. Денежные средства предназначались подсудимому в качестве вознаграждения за содействие в беспрепятственной и скорейшей оплате фондом задолженности за реально оказанные услуги по строительному контролю в размере более 2,5 миллиона рублей. При этом по достигнутой договоренности размер незаконного вознаграждения составлял 50% суммы задолженности, в перечислении которой содействовал виновный, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

После этого Аракельяна задержали, свою вину он признал частично. На его имущество стоимостью 19 миллионов рублей наложили арест.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил осужденного к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Приговор может быть обжалован.

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