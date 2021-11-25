«КП»-Мурманск» и ФСС по Мурманской области проведут круглый стол о новой схеме выплат

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» в 12.00 26 ноября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Комсомольская правда»-Мурманск» и Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования проведут круглый стол «Заполярье 20.XXI: виртуальный мир социальных услуг и выплат ФСС». Участие также примет Центр социальной поддержки города Мурманска.

Вместе со специалистами мы поговорим про электронные больничные, ковидные выплаты для медработников, о том, какие еще услуги станут виртуальными и не потребуют посещения учреждений.

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» в 12.00 26 ноября.

Вы можете заранее передать интересующие вас вопросы по электронной почте kpmurmansk@phkp.ru или по телефону 8991-671-16-33 до 12.00 26 ноября.

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