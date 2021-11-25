В Мурманской области продлили ограничения по допуску к работе для граждан 60+

Те, у кого нет QR-кода после вакцинации или болезни или заменяющего его бумажного сертификата, должны перейти на удаленку или уйти в отпуск, в том числе и неоплачиваемый. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

C 30 октября в Мурманской области ввели самоизоляцию для северян 60+. Как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу региона, ограничения для работающих продлеваются до 24 декабря.

Те, у кого нет QR-кода после вакцинации или болезни или заменяющего его бумажного сертификата, должны перейти на удаленку или уйти в отпуск, в том числе и неоплачиваемый.

Наличие медотвода не является основанием для допуска.

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