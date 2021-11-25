Мурманские врачи поддержали предложение привести антипрививочников в "красную зону"

Пока одни известные люди призывают вакцинироваться от коронавируса, другие, наоборот, выступают против. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока одни известные люди призывают вакцинироваться от коронавируса, другие, наоборот, выступают против. Речь о лидерах КПРФ и "Справедливой России" Геннадии Зюганове и Сергее Миронове, вице-спикере Государственной думы РФ Петре Толстом, политологе Сергее Кургиняне, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущем Оскаре Кучере, музыканте Константине Кинчеве, а также певце Юрии Лозе.

Именно им врачи 11 больниц написали открытое письмо с предложением посетить "красную зону" и реанимации, чтобы своими глазами увидеть, что COVID-19 делает с людьми. Коллег поддержали мурманские специалисты. В их числе - и главврач Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов.

- Он рассказал, что в Центре ежедневно прививается порядка 500 человек, и на сегодняшний день медики не столкнулись ни с одним значимым осложнением после прививки, - сообщает оперштаб по коронавирусу Мурманской области.

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