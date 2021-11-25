В Мурманске водитель с фальшивыми правами попал в ДТП

Оказалось, что 40-летний водитель ВАЗ никогда ранее не сдавал экзамен и соответственно не получал права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске рядовое ДТП закончилось уголовным делом. У Семеновского озера столкнулись две машины, а когда сотрудники ГИБДД прибыли на место, то заподозрили, что у одного из водителей фальшивые права.

- В них отсутствовала голограмма, цветовой оттенок удостоверения был отличен от положенного. Госавтоинспекторы приняли соответствующие процессуальные действия по задержанию водителя, изъятию документа и проведению экспертизы. Исследование подтвердило, что водительское удостоверение фальшивое и изготовлено способом цветной электрофотографии, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Оказалось, что 40-летний водитель ВАЗ никогда ранее не сдавал экзамен и соответственно не получал права. Теперь ему грозит до года лишения свободы, так как он попал под уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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