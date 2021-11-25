Общественный транспорт в Мурманке-2022: Какие новые автобусные маршруты появятся в Мурманске

C 1 декабря заработает комбинированный маршрут – троллейбус-автобус. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске в 2021 и 2022 годах расширят маршрутную сеть общественного транспорта. Мотивацией к этому стало большое количество обращений северян, которые живут в районах, где ходит мало автобусов и троллейбусов. Изменение маршрутов поможет решить проблемы доступности целых микрорайонов.

Первое усовершенствование ожидается уже через неделю. Так, с 1 декабря заработает комбинированный маршрут – троллейбус-автобус. Троллейбус с автономным ходом будет работать на маршруте №3, а далее пойдет по маршруту автобуса №10 до 35-го судоремонтного завода. Таким образом, жители Росты смогут доехать до областной больницы без пересадок.

В июле 2022 года появится новый маршрут - №30. От 35 СРЗ автобус пройдет до улицы Фрунзе через улицу Старостина и Радищева. Маршрут свяжет Росту с восточным микрорайоном города и областной больницей.

Изменится маршрут №1: от Молодежного проспекта пассажиры смогут проехать к 35 СРЗ через проспект Ленина.

Также будет значительно продлен маршрут № 4т: начинаться теперь он будет на улице Саши Ковалева, транспорт будет двигаться через улицу Аскольдовцев и проспект Героев-североморцев к 35 СРЗ и далее по Нижне-Ростинскому шоссе – на улицу Карла Либкнехта к Октябрьской и обратно.

- До конца года в Мурманск поступит десять новых троллейбусов, часть уже доставлена. В первом полугодии 2022 года – еще четыре новых автобуса большого класса и семь троллейбусов, три из них – с возможностью автономного хода, - сообщил заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

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