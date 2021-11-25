В Мурманской области расширят перечень получателей компенсации платы за коммунальные услуги

Каждый будет получать выплату в 2330,52 рубля, из бюджета надо выделить 978,8 тысячи рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На состоявшемся 25 ноября заседании Мурманской областной Думы рассмотрели законопроект "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа".

Депутатам предложили поддержать расширение списка тех работников в удаленке, которые работают в социальной сфере, но не получают ежемесячную жилищно-коммунальную выплату (ЕЖКВ). В частности, речь идет о специалистах по реабилитации, работе с семьями, психологах, администраторах баз данных.

- Всего 35 специалистов, речь о конкретной группе лиц, работниках Ловозерского, Печенгского, Ковдорского и Кандалакшского районах, - рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Каждый будет получать выплату в 2330,52 рубля, из бюджета надо выделить 978,8 тысячи рублей.

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