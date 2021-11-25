Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 ноября 2021 9:30

За сутки в Мурманской области 229 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 25 ноября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выздоровели 66 179 северян, на лечении остается 16 722 пациента.

Выздоровели 66 179 северян, на лечении остается 16 722 пациента.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 25 ноября 2021 года, за последние сутки 229 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 85 41 человек, количество летальных исходов - 2520 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+115, всего 40 734), Кандалакшский район (+26, всего 6388) и Кандалакшский район (+26, всего 6388).

Выздоровели 66 179 северян, на лечении остается 16 722 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru