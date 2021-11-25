За сутки в Мурманской области 229 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 66 179 северян, на лечении остается 16 722 пациента. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 25 ноября 2021 года, за последние сутки 229 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 85 41 человек, количество летальных исходов - 2520 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+115, всего 40 734), Кандалакшский район (+26, всего 6388) и Кандалакшский район (+26, всего 6388).

Выздоровели 66 179 северян, на лечении остается 16 722 пациента.

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