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Происшествия25 ноября 2021 9:23

Жительница Мурмашей зарезала мужа из-за яичницы

Женщина не захотела готовить мужу завтрак на ужин
Ника СВЕТЛОВА
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Сейчас северянку заключили под стражу, свою вину она признает.

Сейчас северянку заключили под стражу, свою вину она признает.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Мурмашей может сесть на 15 лет. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 6 ноября 62-летняя женщина и ее 59-летний муж выпивали в своей квартире на улице Тягунова.

- Между супругами началась ссора по причине того, что мужчина за ужином попросил жену приготовить яичницу, последняя отказалась. Женщина нанесла ему не менее 10 ударов кухонным ножом в грудь и живот. После этого она позвонила сыну, который приехал домой и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина скончался в больнице спустя неделю, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас северянку заключили под стражу, свою вину она признает.

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