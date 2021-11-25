В Мурманске хотят приватизировать отель "Губернский" и бывшую гостиницу "Шахтер"

В одном из вариантов развития событий Корпорация развития Мурманской области будет искать инвесторов, готовых вложиться в объекты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы 25 ноября и. о.министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко представила план по приватизации государственного имущества Мурманской области на 2022 – 2024 годы.

Всего в списке - семь объектов. В числе самых интересных - здание бывшей гостиницы "Шахтер" в Мурманске на улице Пушкинской, 10, вместе с ним идут земельный участок в 2788 кв м, а также склад инвентаря и оборудования. "Шахтер" отдали в областную собственность в 2016 году, чтобы здесь располагались различные ведомства, и до недавнего времени на первом этаже был центр информационных технологий. Сейчас он переехал в дом №2 на улице Софьи Перовской. А здание бывшей гостиницы находится в неудовлетворительном состоянии. На ремонт, по данным на 2016 году, нужно 114 миллионов рублей.

Также приватизировать хотят отель "Губернский".

- Он является убыточным с 2012 года, - отметила Ольга Онуфриенко.

В одном из вариантов развития событий Корпорация развития Мурманской области будет искать инвесторов, готовых вложиться в объекты.

Также в списке на приватизацию гараж на территории бывшего военного городка на улице Лобова, 54 в Мурманске; офис на улице Кошица в Ковдоре, гараж в Мончегорске на улице Комсомольской.

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