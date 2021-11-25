Автобус № 4т в Мурманске изменит маршрут

С 2022 года в Мурманске изменился схема движения общественного транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 2022 года в Мурманске изменился схема движения общественного транспорта.

- Будет значительно продлен маршрут № 4т: начинаться теперь он будет на улице Саши Ковалева, транспорт будет двигаться через улицу Аскольдовцев и проспект Героев-североморцев к 35 СРЗ и далее по Нижне-Ростинскому шоссе – на улицу Карла Либкнехта к Октябрьской и обратно, - сообщил на заседании Координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Напомним: с июля 2022 года в областном центре также появится новый маршрут.

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