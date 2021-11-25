В Мурманске от Росты до областной больницы будет ходить автобус

В Мурманске появится новый автобус. Фото: Олег ФИЛОНОК

В ближайшее время сеть общественного транспорта в Мурманске претерпит существенные изменения. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска по председательством вице-губернатора Юрия Сердечкина.

- Для удобства мурманчан в июле 2022 года в Мурманске появится новый маршрут под номером 30. От 35 СРЗ автобус пройдет до улицы Фрунзе через улицу Старостина и Радищева. Маршрут свяжет Росту с восточным микрорайоном города и областной больницей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также автобус №1 изменит свой маршрут и будет ходить от Молодежного проспекта к 35 СРЗ через проспект Ленина.

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