Мичмана из Гаджиево оштрафовали за обгон на трассе Джубга-Сочи

Летний отдых в Краснодарском крае закончился для мичмана из Гаджиево судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Летний отдых в Краснодарском крае закончился для мичмана из Гаджиево судом.

- Около 14.00 3 августа на Mitsubishi Outlander на 92 км + 150 метров автомобильной дороги «Джубга-Сочи» в зоне действия дорожной разметки 1.1 при обгоне двигавшихся в попутном направлении транспортных средств военнослужащий осуществил выезд на предназначенную для встречного движения полосу дороги, - сообщили в Гаджиевском гарнизонном военном суде.

Свою вину северянин признал и раскаялся. Суд учел это и то, что у мичмана есть маленький ребенок, и назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.

За совершенное административное правонарушение К. было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.