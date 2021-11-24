Мурманский крематорий за 11 месяцев провел свыше тысячи церемоний

Полный пакет услуг теперь стоит 41 тысячу рублей вместо 35 900. Фото: Руслан Бортко
В январе этого года в Мурманской области открылся первый крематорий. И с этого момента он провел уже свыше 1000 церемоний. Как показала практика, в Заполярье спрос на такой вид ритуальных услуг выше, чем в других регионах.
При этом стоимость кремации пришлось поднять с 20 до 22 тысяч рублей.
- Это пришлось сделать, так как очень сильно изменились отгрузочные цены на топливо у поставщиков. В этом году мы старались сохранить прежний ценник, но, к сожалению, на рынке все дорожает, в том числе необходимые для нашей работы материалы. Поэтому нам тоже пришлось немного повысить цену, - рассказал Nord-News предприниматель Руслан Бортко.
Полный пакет услуг теперь стоит 41 тысячу рублей вместо 35 900.
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