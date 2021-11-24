Интернет-мошенники новым способом атакуют жителей Мурманска

Жителям Мурманска стали приходить на электронную почту подозрительные письма о якобы возврате страховых накоплений. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники продолжают искать новые ухищрения, чтобы нажиться на доверчивых северянах. Так, жителям Мурманска стали приходить на электронную почту подозрительные письма о якобы возврате страховых накоплений.

В уведомлении, адресат которой загадочная "служба финансового мониторинга", говорится, что деньги не смогли перевести в автоматическом режиме из-за каких-то неведомых проблем. Аферисты пишут, что нужно завершить оформление вручную по уникальному номеру перевода, нажав на кнопку "оформить возврат", а затем следовать инструкциям.

- Подобные письма пришли на два электронных ящика около 7 утра, я сразу понял, что это мошенники. Полагаю, если по ссылке пройти, то попросят реквизиты карты, ну, и в таком духе, - поделился мурманчанин Александр с "КП"-Мурманск".

Проверять, что за уловку придумали мошенники, молодой человек, разумеется, не стал.

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