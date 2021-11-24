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Происшествия24 ноября 2021 13:11

В Зеленоборском водитель умер на рабочем месте

Северянину стало плохо во время выгрузки товара
Ника СВЕТЛОВА
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Сейчас проходит доследственная проверка, хотя признаков криминальной смерти визуальный осмотр тела не показал. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Сейчас проходит доследственная проверка, хотя признаков криминальной смерти визуальный осмотр тела не показал. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Зеленоборском вечером 23 ноября умер 41-летний мужчина. Он работал водителем-экспедитором, и в тот день находился на рабочем месте.

- Мужчина прибыл в одно из муниципальных учреждений на улице Беломорской для выгрузки товара. В процессе работы ему стало плохо, он потерял сознание. Работники учреждения вызвали скорую медицинскую помощь, однако прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас проходит доследственная проверка, хотя признаков криминальной смерти визуальный осмотр тела не показал.

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