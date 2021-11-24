В Зеленоборском водитель умер на рабочем месте

Сейчас проходит доследственная проверка, хотя признаков криминальной смерти визуальный осмотр тела не показал. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Зеленоборском вечером 23 ноября умер 41-летний мужчина. Он работал водителем-экспедитором, и в тот день находился на рабочем месте.

- Мужчина прибыл в одно из муниципальных учреждений на улице Беломорской для выгрузки товара. В процессе работы ему стало плохо, он потерял сознание. Работники учреждения вызвали скорую медицинскую помощь, однако прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас проходит доследственная проверка, хотя признаков криминальной смерти визуальный осмотр тела не показал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru