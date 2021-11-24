В Мурманске столкнулись Toyota и Renault, пострадал человек

Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

24 ноября в 11.50 в Мурманске столкнулись две легковушки. Авария случилась в районе дома №31А на улице Академика Книповича.

- По предварительной информации, водитель Toyota, двигаясь со стороны улицы Полярные Зори в сторону улицы Рогозерская, не учел дорожные и метеоусловия, из-за чего допустил столкновение с Renault, который двигался в попутном направлении, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В результате ДТП пассажир автомобиля Renault получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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