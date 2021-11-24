Средний возраст рожениц в Мурманской области составляет 30 лет

С января по сентябрь этого года на свет появились 4512 малышей, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии Дня Матери, которое отмечается в последнее воскресенье ноября, Мурманскстат рассказал об уровне рождаемости в регионе.

Так, в 2020 году в Мурманской области пришлось 8,8 родившихся на 1000 человек населения. Это ниже, чем в целом по России (9,8). Средний возраст матери при рождении детей – 29,1 года, общероссийский показатель – 28,8 лет.

- В 2020 году в регионе родились 6514 детей. Первыми в семье появились на свет 2386 малышей, вторыми – 2581, третьими и последующими – 1544 ребенка. Счастливыми мамами двойняшек стала 91 женщина, - сообщили в статистическом ведомстве.

С января по сентябрь этого года на свет появились 4512 малышей, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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