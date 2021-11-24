В Мурманской области камчатского краба проверили на наличие тяжелых металлов

С начала года в отдел поступило 20 проб камчатского краба. Фото: комитет по ветеринарии Мурманской области

В отделе химико-токсикологических и биохимических исследований Мурманской облветлаборатории проверили камчатского краба на наличие в продукции тяжелых металлов: кадмия, мышьяка, ртути, свинца и нитрозаминов.

- С начала года в отдел поступило 20 проб камчатского краба, по результатам проведенных лабораторных исследований превышений по показателям выявлено не было, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Тяжелые металлы участвуют в биологических процессах организма и являются необходимыми компонентами для обеспечения жизнедеятельности в определенных количествах, но если их много, то становятся токсичными, накапливаются в различных органах и тканях и отравляют организм.

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