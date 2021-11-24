Выбери того, кто достоин носить звание "Северянин года"

Сейчас именно вы можете решить, кто из них станет "Северянином года". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Голосование в конкурсе "Северянин года" продолжается!

Напоминаем: "Комсомольская правда"-Мурманск" номинировала шесть человек, которые за год воплотили в жизнь важные проекты. Они изменили жизни сотен людей, сделаем мир вокруг нас лучше.

И сейчас именно вы можете решить, кто из них станет "Северянином года". Почти 4 тысячи голосов собрали наши номинанты.

Узнать больше о наших участниках и поддержать их можно по ссылке. Голосование продлится до 28 ноября включительно и будет остановлено в 00.00, а 29 ноября мы подведем итоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru