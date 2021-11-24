Хоккеиста из Мурманска могут наказать за грубую игру на льду

Северяне проиграли со счетом 5:3. Фото: Скриншот видео

20 ноября состоялся домашний матч Чемпионата России по бенди между командами "Мурман" и "Байкал-Энергия".

Под конец матча - на 90-й минуте - капитан "Мурмана" Александр Усов "поставил подножку" игроку Михаилу Прокопьеву, из-за чего он упал. Этот момент рассмотрели на заседаним Судейско-экспертной комиссии Федерации хоккея с мячом России.

- По итогам просмотра СЭК направил материалы в контрольно-дисциплинарный комитет. Внимание представителей команд обратили на недопустимость игроками проявления грубой игры в отношении игроков соперника, - сообщили в Федерации.

Северяне проиграли со счетом 5:3.

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