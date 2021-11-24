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Здоровье24 ноября 2021 9:52

За сутки в Мурманской области 236 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 24 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 65 890 северян, на лечении остается 16 791 пациент.

Выздоровели 65 890 северян, на лечении остается 16 791 пациент.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 24 ноября 2021 года, за последние сутки 236 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 845 192 человека, количество летальных исходов - 2511 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+117, всего 40619), Кандалакшский район (+29, всего 6362) и Североморск (+17, всего 7418).

Выздоровели 65 890 северян, на лечении остается 16 791 пациент.

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