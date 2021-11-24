Предприниматели из Мурманской области получают письма от мошенников под видом обращения из правительства региона

Заявление в полицию уже подано, но уголовное дело не смогут завести как «тяжкое». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Предпринимателей из Мурманской области предупреждают об опасных письмах, которые могут прийти якобы от имени губернатора Мурманской области. В них представителей бизнес-сообщества просят пожертвовать определенные суммы на поддержку «общественно значимых программ» и «расширение мероприятий патриотической направленности».

- Такое письмо получил наш клиент якобы из администрации Мурманской области. Необходимость оказания помощи детям-сиротам подтвердила также женщина, которая назвала себя представителем администрации. Не сомневаясь в целях перевода денег, юрлицо оплатило прилагаемый счет ООО «Стройимпульс». Однако на стадии получения «закрывающих» документов женщина-представитель перестала отвечать на звонки, телефон затем и вовсе выключился. Указанный в письме QR-код переводит на сертификат подписи должностного лица Кемеровской области, - рассказали в адвокатском бюро «Панфилов и партнеры».

Такие письмо якобы из правительства Мурманской области приходят предпринимателям. Фото: Адвокатское бюро "Панфилов и партнеры"

Заявление в полицию уже подано, но уголовное дело не смогут завести как «тяжкое». Как отметили правозащитники, потерпевший отдал 210 тысяч рублей, а для соответствующей части статьи 159 УК РФ нужен ущерб от 250 тысяч.

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