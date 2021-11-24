В Апатитах открылся молодежный коворкинг "СОПКИ"

Молодежные пространства «СОПКИ» открываются при финансовой поддержке профильного комитета. Фото: Правительство Мурманской области

23 ноября в Апатитах прошло торжественное открытие молодежного пространства «СОПКИ» – третьего по счету в регионе, которое в дальнейшем станет центром саморазвития и создания перспективных проектов.

Современное пространство создано на базе городской детско-юношеской библиотеки и представляет собой просторный коворкинг, в котором расположены модульные зоны: компьютерный класс, зоны для отдыха, настольные игры, библиотека, а также пространства для проведения лекций и обучающих мероприятий.

Для того, чтобы свободно посещать это место, достаточно просто пройти регистрацию на стойке ресепшн. Все оборудование предоставляется бесплатно.

- «СОПКИ» откроет двери всем желающим молодым людям города. У каждого будет возможность на регулярной основе посещать обучающие мероприятия и общаться с наставниками, которые помогут в реализации идей и проектов. Северяне смогут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания, не покидая пределы родного города, - сообщили в комитете молодежной политики Мурманской области.

Молодежные пространства «СОПКИ» открываются при финансовой поддержке профильного комитета. До конца этого года своего открытия ждут еще 4 пространства, а следующее откроется уже 30 ноября в Коле.

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