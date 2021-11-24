Жителю Мончегорска пришлось оплатить штрафы в двойном размере ради спасения авто

Судебные приставы использовали приложение «Мобильный розыск», которое позволяет определить среди автовладельцев должников. Фото: Алексей ФОКИН

Жителю Мончегорска пришлось как можно быстрее рассчитаться с многочисленными долгами, чтобы избежать ареста своего авто.

Судебные приставы использовали приложение «Мобильный розыск», которое позволяет определить среди автовладельцев должников.

- После сканирования номера машины мобильное устройство определило автомобиль должника, в отношении которого у судебных приставов находилось 21 исполнительное производство. Машину обнаружили неподалеку от отделения судебных приставов Мончегорска. Как выяснилось позже, ее законный владелец, задолжавший по оплате налогов и административных штрафов более 48 тысяч рублей, оказался там случайно и заходить к приставам не собирался. Кроме того, за неоплату штрафов в установленный срок мужчина пять раз был привлечен судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Не дожидаясь появления должника, судебные приставы приступили к аресту машины. При таких обстоятельствах мужчине пришлось на месте погашать все неоплаченные долги. Но уйти от ответственности за уклонение от исполнения административного наказания не удалось - суд назначил северянину штрафы в двукратном размере суммы неуплаченных штрафов.

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