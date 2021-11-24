Житель Апатитов забил до смерти родного брата

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Апатитчанину грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах будут судить 38-летнего мужчину, убившего в августе 2021 года 53-летнего брата. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Братья жили вместе с пожилой мамой в одном из домов Московского переулка. 53-летний брат пришел домой пьяным, его родственник тоже выпил. Братья поссорились, старший оскорбил младшего.

- Злоумышленник нанес не оказывающему сопротивления потерпевшему не менее трех ударов рукой и не менее трех ударов ногой в голову. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте. Тело мужчины обнаружила мать спустя сутки, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Обвиняемого заключили под стражу, в убийстве он признался, хотя сначала настаивал на версии, что брат уже пришел домой избитым, а он наоборот помог ему лечь спать.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Апатитчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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