Мурманская область попала в аутсайдеры по строительству жилых многоэтажек

Наш регион отличается тем, что социальные дома превалируют над инвест-проектами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Счетная палата назвала регионы-аутсайдеры по жилищному строительству.

- Меньше всего строят жилых многоэтажек в Мурманской области - менее одной тысячи квадратных метров. Следом идет Магаданская область с тремя тысячами "квадратов" и Карачаево-Черкесия - с семью тысячами, - пишет «Российская газета».

Наш регион отличается тем, что социальные дома превалируют над инвест-проектами.

Напомним: в этом году стройки в Заполярье подорожали на 30% из-за выросших в цене стройматериалов.

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