В Апатитах на пешеходном переходе сбили 10-летнюю девочку

Девочка получила незначительные телесные повреждения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Утром 23 ноября в Апатитах на улице Ферсмана в районе дома №23 сбили 10-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
- Наезд на несовершеннолетнюю совершила водитель Hyundai. Девочка получила незначительные телесные повреждения, ее осмотрели прибывшие на место происшествия медики. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Отмечается, что на одежде девочки присутствовали световозвращающие элементы. Водитель была трезвой.
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