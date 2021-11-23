В Апатитах на пешеходном переходе сбили 10-летнюю девочку

Девочка получила незначительные телесные повреждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 23 ноября в Апатитах на улице Ферсмана в районе дома №23 сбили 10-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

- Наезд на несовершеннолетнюю совершила водитель Hyundai. Девочка получила незначительные телесные повреждения, ее осмотрели прибывшие на место происшествия медики. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Отмечается, что на одежде девочки присутствовали световозвращающие элементы. Водитель была трезвой.

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