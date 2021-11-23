В Оленегорске пропал 48-летний мужчина в куртке цвета хаки

Северянин ушел из дома 5 дней назад. Фото: "МурманСпас"

В Оленегорске пропал 48-летний местный житель Дмитрий Коротков. Мужчина ушел из дома на улице Парковая,4 18 ноября и с тех пор не известно, где же он находится.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку цвета "хаки", синие джинсы, коричневые ботинки, черную шапку с белой полосой.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию: 02, 102, 40-60-10 или обратиться в поисковый отряд "МурманСпас": 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru