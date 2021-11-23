УФАС проверит установку "умных" домофонов в Мурманске

Неповиновение повлечет административную ответственность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этой осенью в Мурманске началась установка умных домофонов с функцией видео. Северян заверили, что платить больше за обслуживание не придется.

Однако не всем жителям города понравился процесс - многие расценили его как самоуправство со стороны компании АО «Эр-Телеком Холдинг», так как согласия жильцов домов на замену оборудования никто не спрашивал. После многочисленных жалоб проверку начали в УФАС Мурманской области.

- Установлено, что действия АО «Эр-Телеком Холдинг» сопровождались распространением вводящей в заблуждение информации, что это проходит в рамках проекта «Безопасный двор», хотя он отсутствует в Мурманской области, и во исполнение заключенного с Центром информационных технологий Мурманской области договора на оказание услуг по передаче и обработке данных видеомониторинга с управляемых устройств. При этом предметом договора является оказание телекоммуникационных услуг, а не установка видеодомофонов в многоквартирных домах. Мурманское УФАС России выдало АО «Эр-Телеком Холдинг» предупреждение с требованием прекратить недобросовестную конкуренцию на рынке монтажа домофонного оборудования в Мурманске, - сообщили в надзорном ведомстве.

Компания не имеет права устанавливать новые домофоны. Неповиновение повлечет административную ответственность.

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