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Происшествия23 ноября 2021 13:30

В районе Щукозера застрял мужчина на снегоходе

На помощь выдвинулись спасатели
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянину требуется помощь в эвакуации. Фото: vk.com/szrpso

Северянину требуется помощь в эвакуации. Фото: vk.com/szrpso

В ЗАТО Североморск вызволяют из беды мужчину, который застрял на снегоходе и не может вернуться домой.

- 23 ноября в 15.10 в оперативную дежурную смену по системе «112» поступило сообщение о том, что в 5 километрах от Щукозера застрял снегоход. Вытащить транспорт самостоятельно не представляется возможным, северянин начал движение в сторону Щукозера. Требуется помощь в эвакуации, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Для оказания помощи выехали спасатели в составе трех человек и три единицы техники.

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