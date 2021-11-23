В Мурманской области официально открыли движение по новому мосту через Тулому

Длина вновь построенного моста – более 190 метров, ширина – порядка 15 метров. Фото: gov-murman.ru

По обновленному мосту через реку Тулому теперь можно ездить официально. Росавтодор открыл автомобильное движение по переправе 23 ноября.

Длина вновь построенного моста – более 190 метров, ширина – порядка 15 метров. Он включает в себя две полосы движения, полосы безопасности и тротуары. Сооружение выполнено из сталежелезобетона и размещено на четырех бетонных опорах. Мост оборудован освещением, украшен архитектурно-художественной подсветкой.

Первыми по новому мосту проехали губернатор региона Андрей Чибис и принимавший работу директор Мурманского филиала Упрдор «Кола» Андрей Аляпкин.

- Мост через реку Тулому имеет очень большое значение, он сокращает транспортную цепочку до Причального и Туломы, что очень важно для этих населенных пунктов. В этом году мы завершили ремонт моста через реку Умбу, в прошлом году – мост в Териберке. Привлекаем и федеральные, и региональные средства, чтобы заниматься не только дорогами, но и ремонтом мостов, – это наша программа, – подчеркнул глава Мурманской области.

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин пояснил, что мосты, искусственные сооружения и путепроводы стали приоритетом в проведении дорожных работ в Заполярье. В планах – завершение ремонта моста через Мартимъявр, работ по мосту в Ловозере, проведение комплексного ремонта моста через реку Кети.

Напомним: проезд в автобусе Мурманск - Тулома подорожает до 111 рублей. Протяженность маршрута после открытия нового моста увеличится.

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